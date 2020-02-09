Trabzon'da kar yağışı etkisini sürdürüyor - Son Dakika
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Trabzon'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

6 saat önce

Trabzon'da kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Trabzon'da kar yağışı etkisini sürdürüyor, System.String[]

Trabzon'da kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle şehirde kartpostallık görüştüler oluştu.


Trabzon'da önceki gün gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Sahil kesimlerinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Karadeniz Sahil Yolu'nda maddi hasarlı trafik kazaları meydana gelirken, kar yağışının ardından kentte kartpostallık görüntüler oluştu. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Atatürk Köşkü'ndeki kar manzarası izleyenleri adeta büyüledi. Şehir merkezine 3 yıl aradan sonra yağan karın bölgedeki etkisini önümüzdeki günlerde de göstereceği öğrenildi. - TRABZON

Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 10:25 Kaynak: İHA
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