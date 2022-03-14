Trabzon'da kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi - Son Dakika
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Trabzon'da kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi

14.03.2022 20:13
Trabzon'da kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Trabzon'da kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Trabzon'da kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olumsuz hava şartları nedeniyle 15 Mart 2022 Salı günü ilimiz Akçaabat, Araklı, Çaykara, Dernekpazarı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Maçka, Of, Ortahisar, Sürmene Şalpazarı ve Tonya ilçelerimizdeki resmi ve özel tüm okullarda (ilk, orta, lise) halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, resmi ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında eğitim-öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir."

Açıklamada Arsin, Çarşıbaşı ve Yomra ilçelerinde ise 15 Mart Salı günü sadece taşımalı eğitime ara verildiği belirtildi.

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Trabzon, Salı, Mart, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon'da kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi - Son Dakika


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