Trabzon'da kar yağışının ardından sağlıklı su temini çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Trabzon'da kar yağışının ardından sağlıklı su temini çalışmaları sürüyor

04.04.2022 10:29
Trabzon'da kar yağışının ardından sağlıklı su temini çalışmaları sürüyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (TİSKİ) yoğun kar yağışının ardından sağlıklı su temini çalışmaları devam ediyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (TİSKİ) yoğun kar yağışının ardından sağlıklı su temini çalışmaları devam ediyor.

TİSKİ'den yapılan yazılı açıklamada, mart ayı içerisinde il genelinde yağan yoğun karın sıcaklıkların mevsim normallerinin üstünde seyretmesine bağlı olarak hızla erimesinin, sağlıklı içme suyu teminini zorlaştırdığı belirtildi.

İçme suyu kaynağındaki suyun arıtılabilir seviyenin çok üstünde bulanıklığa sahip olması nedeniyle arıtma tesislerinin tam kapasite çalıştırılamadığı vurgulanan açıklamada, "Arsin ve Yomra'da birkaç gündür devam eden su kesintilerinin aynı sebepten dolayı diğer ilçelerde de yaşanabilmesi muhtemel olup gerekli tüm önlemler idare tarafından alınmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, vatandaşlara sağlıklı su temin edebilmek adına çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği vurgulanarak, su temini sorununa karşı halkın gerekli tedbirleri almaları istendi.

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Büyükşehir Belediyesi, Trabzon, kar, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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