Trabzon Ticaret Borsasınca " Karadeniz'de Sürdürülebilir Balıkçılık" paneli düzenlendi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Faroz Balıkçı Barınakları'nda düzenlenen panelde yaptığı konuşmada, kentin denizcilik ve hamsiyle anıldığını anımsattı.

Hamsinin kentteki deniz ürünlerinde yüzde 70'ini teşkil ettiğini ifade eden Ustaoğlu, şunları dile getirdi:

"En önemli vizyonumuz tarım, ticaret ve turizm. Özellikle deniz türlerimiz konusunda neler yapabiliriz, bunlar görüşülecek. Devletimiz de bu konuda güzel çalışmaların altına imza attı. Trabzon'da 24 balıkçı barınağı, 12 balık işleme tesisi var. Bunların 7'si ihracata yönelik tesisler. 2018 yılı itibariyle 5 bin 750 ton balık ihraç etmişiz."

Ustaoğlu, kentte deniz ürünlerinin kapasitesinin geliştirme noktasında adımlar atacaklarını sözlerine ekledi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanvekili Atilla Ataman da üretim ve tüketim noktasında belediye olarak kendilerine düşen sorumlulukların bulunduğunu belirterek, "Karadeniz'de yakalanan balığın satıldığı, tüketildiği, sadece balıkçıların olduğu bir sokak yok. Bu anlamda Büyükşehir Belediyesi olarak üstümüze düşeni yapacağız. Karadeniz sularında üretmek zorundayız. Belediye olarak sektörün emrindeyiz." ifadelerini kullandı.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu, bölgenin avcılık ve kafes balıkçılığı konusunda ön plana çıktığını anımsatarak, gelecek yıllarda kafes balıkçılığının önemli miktarda artacağını aktardı.

Ticaret Borsası Başkanı Eyüp Ergan da bölge, ülke ve Trabzon'un sosyo-ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla tarım, ticaret ve turizm sloganıyla toplantılar düzenlediklerini anlattı.