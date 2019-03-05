Trabzon'da "Karadeniz Kariyer Fuarı" Düzenlenecek
48 dakika önce
Trabzon'da, "Karadeniz Kariyer Fuarı" organize edilecek.
Trabzon
'da, "Karadeniz
Kariyer Fuarı" organize edilecek. Karadeniz Teknik Üniversitesi
(KTÜ) ev sahipliğinde, 11-12 Mart'ta düzenlenecek fuarın paydaşları arasında Amasya
, Artvin
Çoruh, Avrasya
, Bayburt
, Giresun
, Gümüşhane
, Ondokuz Mayıs, Ordu
, Recep Tayyip Erdoğan
, Tokat Gaziosmanpaşa
ile Trabzon Üniversitesi yer alıyor. Şenol Güneş
Spor Kompleksinde 11 Mart Pazartesi saat 10.00'da açılışı yapılacak fuarda stant açmak için 112 firma ve kurumun müracaat ettiği, yoğun istek üzerine firma kayıtlarının sürdüğü öğrenildi.
Katılımcılar stantları ziyaret edebilecek, kurum ve firmaların yetkilileri ile görüşebilecekler.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:26 Kaynak: AA
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