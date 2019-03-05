Son Dakika Haberleri: Trabzon'da "Karadeniz Kariyer Fuarı" Düzenlenecek

Trabzon'da "Karadeniz Kariyer Fuarı" Düzenlenecek

48 dakika önce

Trabzon'da, "Karadeniz Kariyer Fuarı" organize edilecek.

Trabzon'da
Trabzon'da, "Karadeniz Kariyer Fuarı" organize edilecek.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ev sahipliğinde, 11-12 Mart'ta düzenlenecek fuarın paydaşları arasında Amasya, Artvin Çoruh, Avrasya, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ondokuz Mayıs, Ordu, Recep Tayyip Erdoğan, Tokat Gaziosmanpaşa ile Trabzon Üniversitesi yer alıyor.

Şenol Güneş Spor Kompleksinde 11 Mart Pazartesi saat 10.00'da açılışı yapılacak fuarda stant açmak için 112 firma ve kurumun müracaat ettiği, yoğun istek üzerine firma kayıtlarının sürdüğü öğrenildi.

Katılımcılar stantları ziyaret edebilecek, kurum ve firmaların yetkilileri ile görüşebilecekler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:26 Kaynak: AA

Karadeniz, Trabzon, Güncel
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