Trabzon'da Karakaya Grubu İlave İçme Suyu Hattı inşaatı sürüyor - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Karakaya Grubu İlave İçme Suyu Hattı inşaatının devam ettiğini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 18 ilçenin tamamına kesintisiz ve sağlıklı içme suyu temin etmek amacıyla başlatılan hizmet çalışmalarının durmaksızın sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Ortahisar'ın 565 kilometrelik içme suyu hattını değiştirme çalışmalarını yürüten Büyükşehir Belediyesine, bağlı kuruluşu Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğü eliyle diğer taraftan da şehirde içme suyu sıkıntısı yaşanan bölgelere yönelik uzun vadeli çözümler sunmaya devam ettiği aktarıldı.

Yıllardır özellikle nüfusun arttığı yaz aylarında ciddi şekilde su sıkıntısının baş gösterdiği Karakaya Grup Suyuna ek kaynak sağlayacak Karakaya Grubu İlave İçme Suyu Hattı ihalesini aralık ayında gerçekleştiren TİSKİ Genel Müdürlüğünün, yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ortahisar, Akçaabat ve Maçka ilçelerinin 32 mahallesini kapsayan grup suyuna ek kaynak sağlayıp mahallelerdeki sorunu çözecek olan çalışmanın bu yaz mevsimine yetiştirilmesi planlanıyor. İş kapsamında şu ana kadar 2 bin 300 metrelik yeni içme suyu hattı imalatı gerçekleştirilirken, Karlık mevkisinde 2 bin metrekareküp kapasiteli içme suyu deposu, 1 terfi merkezi, isale hattı ve maslakların imalatları da devam ediyor. Kavakmeydan deposu ile Aktoprak deposu arasında olan tüm terfi hatları da iş kapsamında rehabilite ediliyor. Çalışmalar tamamlandığında Kireçhane ve Karlık depolarının terfi hatları ile beslenmesi sonucunda, bölgede yoğun şekilde su sıkıntısı yaşayan mahallelerin içme suyu ihtiyaçları daha sağlıklı şekilde karşılanabilecek. Kavakmeydan deposundan ilave olarak alınacak 50 litre/saniye içme suyu Aktoprak deposuna aktarılacak, bu depodan da yapılacak 2 ayrı terfi hattı ile birlikte 20 litre/saniyesinin Kireçhane deposuna, 30 litre/saniyesinin de Karlık deposuna basılması mümkün olabilecek. Bu çalışma ile birlikte yapımı planlanan Karakaya Barajı Projesi tamamlandığında da geri dönüşlü cazibeli olarak bu gruptan su alan mahallelerden şehir şebekesine su verilmesi mümkün hale gelecek."