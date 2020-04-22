Trabzon'da karantinada kalanlara Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı konser verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzon'da karantinada kalanlara Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı konser verdi - Son Dakika

Trabzon'da karantinada kalanlara Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı konser verdi

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kanada ve Ukrayna'dan getirilerek Trabzon'da karantina altına alınan vatandaşlar için Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı konser verdi.

Trabzon'da karantinada kalanlara Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı konser verdi, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kanada ve Ukrayna'dan getirilerek Trabzon'da karantina altına alınan vatandaşlar için Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı konser verdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gülbahar Hatun Yurdu'nda kalan 335 kişi için Trabzon Büyükşehir Belediyesi moral etkinliği düzenledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun talimatlarıyla TBMM'nin açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında ilçelerde konser veren Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı, Kanada ve Ukrayna'dan gelen ve çoğunluğu öğrenciler olan karantinadakiler için de konser verdi.

Sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilen konser öncesi, yurttaki vatandaşlara belediyenin Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerince Türk bayrağı dağıtıldı.

Konser sırasında karantinadaki vatandaşların yanı sıra tulumlu ve maskeli görevliler de ellerindeki Türk bayrakları ile bando takımına eşlik etti.

"Herkesi 23 Nisan akşamı balkonlarından İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum"

Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin organizasyonunda, Kovid-19 nedeniyle 23 Nisan'ın programlarla kutlanamayacağını belirterek, şunları söyledi:

"Biz de il genelinde evlerindeki vatandaşlarımız ve çocuklarımız için moral olsun diye bu tarz etkinlikler düzenliyoruz. Bu kapsamda karantinada kalan gençlerimiz ile vatandaşlarımızı da unutmadık. Onlar için de bando takımımız konser düzenledi. Karantinadaki vatandaşlarımızın da pencerelerden konsere coşkuyla destek vermesi bizleri ayrıca mutlu etti."

Zorluoğlu, herkesi 23 Nisan akşamı saat 21.00'de evlerinin balkonlarından İstiklal Marşı'nı okumaya davet etti.

Ukrayna, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 04:44 Kaynak: AA

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