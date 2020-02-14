Trabzon'da karayolunun duvarı çöktü - Son Dakika

Akçaabat ilçesi Yaylacık Mahallesi'nde eski Fatih Stadyumu'nun yerinde inşa edilen Millet Bahçesi'nin bulunduğu karayolunun duvarı çöktü. Gece saatlerinde meydana gelen çökme sonucu Millet Bahçesi'nin duvarı zarar gördü. Olayın yaşandığı alan güvenlik şeridine alınırken, Akçaabat-Trabzon karayolunda ulaşım tek şeritten veriliyor. Yaşanan olayla ilgili inceleme devam ederken, ekipler yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor. - TRABZON

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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