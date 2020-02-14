Trabzon'da karayolunun duvarı çöktü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Trabzon'da karayolunun duvarı çöktü - Son Dakika

Trabzon'da karayolunun duvarı çöktü

7 saat önce

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Millet Bahçesi'nin inşa edildiği karayolu duvarının çökmesi sonucu ulaşım tek şeritten veriliyor.

Trabzon'da karayolunun duvarı çöktü, System.String[]

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Millet Bahçesi'nin inşa edildiği karayolu duvarının çökmesi sonucu ulaşım tek şeritten veriliyor.


Akçaabat ilçesi Yaylacık Mahallesi'nde eski Fatih Stadyumu'nun yerinde inşa edilen Millet Bahçesi'nin bulunduğu karayolunun duvarı çöktü. Gece saatlerinde meydana gelen çökme sonucu Millet Bahçesi'nin duvarı zarar gördü. Olayın yaşandığı alan güvenlik şeridine alınırken, Akçaabat-Trabzon karayolunda ulaşım tek şeritten veriliyor. Yaşanan olayla ilgili inceleme devam ederken, ekipler yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor. - TRABZON

Millet Bahçeleri, Akçaabat, Trabzon, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:54 Kaynak: İHA
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