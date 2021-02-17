Trabzon'da kardan kapanan 196 mahalle yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Trabzon'da, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 196 mahalle yolu, belediye ekiplerinin çalışmasıyla bir günde yeniden ulaşıma açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışıyla kapanan mahalle yollarının açılması için Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, 171 iş makinesi ve 252 personelle çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Ekiplerin çalışmaları sonucu, kardan kapalı yolların tamamında yeniden ulaşım sağlandı.