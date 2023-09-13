Trabzon'da Kardeş Kavgası Kanlı Bitti: Bir Kişi Kardeşini ve Yengesini Silahla Öldürdü - Son Dakika

Trabzon'da Kardeş Kavgası Kanlı Bitti: Bir Kişi Kardeşini ve Yengesini Silahla Öldürdü

Trabzon\'da Kardeş Kavgası Kanlı Bitti: Bir Kişi Kardeşini ve Yengesini Silahla Öldürdü
Son Güncelleme: 13.09.2023 12:54

Trabzon'un Yomra ilçesinde yol ve araç park etme meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi, kardeşini ve yengesini silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan şahsın yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

Trabzon'un Yomra ilçesinde iki kardeş arasında yol ve araç park etme meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi kardeşini ve yengesini silahla vurarak öldürdü.
Olay ilçenin Kayabaşı mahallesi Soğuksu Küme Evleri mevkiinde yaşandı. Azmi Iğcı, bu sabah bir süredir arasında sorun olan kardeşi Osman Iğcı ile yol ve araç park etme meselesi nedeniyle tartıştı. Çıkan tartışmada Azmi Iğcı kardeşi Osman Iğcı ve yengesi Necla Iğcı'yı silahla vurarak olay yerinden kaçtı. Karı koca olay yerinde hayatını kaybederken, silah sesini duyan yakınları jandarma ekiplerine haber verdi. Kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. - TRABZON

Kaynak: İHA

Tragger, Trabzon, Suç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trabzon'da Kardeş Kavgası Kanlı Bitti: Bir Kişi Kardeşini ve Yengesini Silahla Öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon'da Kardeş Kavgası Kanlı Bitti: Bir Kişi Kardeşini ve Yengesini Silahla Öldürdü - Son Dakika
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