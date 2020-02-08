Trabzon'da karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzon'da karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Trabzon'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

6 saat önce

Trabzon'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından mahalle yollarında karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Trabzon'da karla mücadele çalışmaları sürüyor, System.String[]

Trabzon'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından mahalle yollarında karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, beraberinde Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile farklı noktalarda devam eden karla mücadele çalışmalarını inceledi.

Zorluoğlu, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, kent merkezindeki kar yağışının belirtilen saatten önce başladığını söyledi.

Alınan tedbirlerle çok büyük mağduriyet yaşanmadan ilk günü geçirdiklerini belirten Zorluoğlu, "Ulaşım sorunu yaşanmaması için bazı yoğun duraklarda belediye otobüsleri ve servislerle halkımıza ücretsiz hizmet verdik. El birliğiyle Büyükşehir Belediyemiz, Ortahisar Belediyesi, ilçe belediyelerimiz, diğer kurum ve kuruluşlarımız, emniyet teşkilatımız hakikaten iyi bir çalışma gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Zorluoğlu, incelemelerini sabah saatlerinden itibaren sürdürdüğüne dikkati çekerek, "Erdoğdu, Bahçecik, Yenicuma, Meydan, Beşirli ve daha birçok mahallede alan ziyaretleri yaptım. Çalışma arkadaşlarımızı ziyaret ettim. Çalışmalarımız sabaha kadar devam edecek. " dedi.

Öte yandan il genelinde karla mücadele çalışmalarına 241 ekipte 600 personel katılıyor.

Ahmet Metin Genç, Murat Zorluoğlu, Ortahisar, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 09:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 3 bölgeye yoğun kar yağışı uyarısı
Canan Karatay'ın gribe karşı önerdiği "tirşik çorbası" Maraş'ta 5 bin kişiye dağıtıldı TSK tarafından Suriye'ye obüs ve tank sevkiyatı yapıldı Apartmanda çıkan yangında anne ve 2 çocuğu, dumandan etkilendi

Son Dakika Haberleri
00:52 Kenan İmirzalıoğlu dizi sürelerinin uzun olmasından yakındı
23:41 Ebru Gündeş makyajsız görüntülendi!
23:05 ABD'li Instagram modeli Natalie Roush, paylaşım başına 3 bin sterlin kazanıyor
22:52 Aldatılan kadın, eşini dövdüğünü Esra Erol'da itiraf etti
21:35 Demet Akalın aşka geldi! Sosyal medyada ünlü çifte büyük ilgi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 03:46:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzon'da karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]