Trabzon'da karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Trabzon'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından mahalle yollarında karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, beraberinde Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile farklı noktalarda devam eden karla mücadele çalışmalarını inceledi.

Zorluoğlu, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, kent merkezindeki kar yağışının belirtilen saatten önce başladığını söyledi.

Alınan tedbirlerle çok büyük mağduriyet yaşanmadan ilk günü geçirdiklerini belirten Zorluoğlu, "Ulaşım sorunu yaşanmaması için bazı yoğun duraklarda belediye otobüsleri ve servislerle halkımıza ücretsiz hizmet verdik. El birliğiyle Büyükşehir Belediyemiz, Ortahisar Belediyesi, ilçe belediyelerimiz, diğer kurum ve kuruluşlarımız, emniyet teşkilatımız hakikaten iyi bir çalışma gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Zorluoğlu, incelemelerini sabah saatlerinden itibaren sürdürdüğüne dikkati çekerek, "Erdoğdu, Bahçecik, Yenicuma, Meydan, Beşirli ve daha birçok mahallede alan ziyaretleri yaptım. Çalışma arkadaşlarımızı ziyaret ettim. Çalışmalarımız sabaha kadar devam edecek. " dedi.

Öte yandan il genelinde karla mücadele çalışmalarına 241 ekipte 600 personel katılıyor.