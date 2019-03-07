Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Karlı Yaylada Mahsur Kalan 3 Yaylacı Kurtarıldı

Trabzon'da Karlı Yaylada Mahsur Kalan 3 Yaylacı Kurtarıldı

21 dakika önce

Trabzon'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan vatandaşları Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri kurtardı.

Trabzon'da Karlı Yaylada Mahsur Kalan 3 Yaylacı Kurtarıldı, System.String[]
Trabzon'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan vatandaşları Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri kurtardı.

Trabzon'un Tonya ilçesi Sazalanı Yaylası'na çıkan üç arkadaş dün gece bastıran ani kar yağışının ardından mahsur kaldılar. Mahsur kalan vatandaşlar jandarmayı arayarak yardım isterken, jandarma ekipleri Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile birlikte olay yerine gitmek için yola çıktılar. Belediye ekiplerinin yoğun çalışmasının ardından 3 kişi sabaha karşı 04.30 sularında kurtarıldılar. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:48 Kaynak: İHA

Trabzon, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Muhtar Adaylarının Fotoğraflı Durak Kavgası Sosyal Medyada İlgi Odağı Oldu Bahçede Yaktığı Ateşe Düşen Talihsiz Adam, Korkunç Şekilde Can Verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Mitinginde Yaptığı Gafı Fark Edip Düzeltti Trabzon Boşanma Aşamasında Olduğu Eşi ile Kayınvalidesini Yaraladı, Teslim Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 14:09:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Karlı Yaylada Mahsur Kalan 3 Yaylacı Kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]