Trabzon'da Karlı Yaylada Mahsur Kalan 3 Yaylacı Kurtarıldı
21 dakika önce
Trabzon'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan vatandaşları Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri kurtardı.
Trabzon
'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan vatandaşları Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri kurtardı.
Trabzon'un Tonya
ilçesi Sazalanı Yaylası'na çıkan üç arkadaş dün gece bastıran ani kar yağışının ardından mahsur kaldılar. Mahsur kalan vatandaşlar jandarmayı arayarak yardım isterken, jandarma ekipleri Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile birlikte olay yerine gitmek için yola çıktılar. Belediye ekiplerinin yoğun çalışmasının ardından 3 kişi sabaha karşı 04.30 sularında kurtarıldılar. - TRABZON
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:48 Kaynak: İHA
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