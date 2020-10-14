Trabzon'da kaya tehlikesi; 10 ev boşaltıldı - Son Dakika

Trabzon'da kaya tehlikesi; 10 ev boşaltıldı

TRABZON'da yamaçta koparak düşen kaya parçaları nedeniyle tedbir amacıyla 10 ev tahliye edildi.

TRABZON'da yamaçta koparak düşen kaya parçaları nedeniyle tedbir amacıyla 10 ev tahliye edildi. Tehlike oluşturan kayaların düşürülmesi için ekipler çalışma başlattı. Ortahisar ilçesine bağlı Kaymaklı Mahallesi Kaktüs Sokak'ta yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü. Mahallede yapılan teknik incelemede yamaçtaki kaya kütlelerinin tehlike oluşturduğu tespit edildi, 10 ev boşaltıldı. Evlerinden tahliye edilen vatandaşlar, güvenli yerlere yerleştirildi. Tehlike oluşturan kayaların düşürülmesi için ekipler çalışma başlattı. 'TAŞ DÜŞME TEHLİKESİ VAR' Kaymaklı Mahallesi Kaktüs Sokak'ta yaşayan Serkan Kaya (42), "Bundan 10-11 yıl önce aynı sokakta eve kaya düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirmişti. Her gün ölüm tehlikesiyle yaşıyoruz. Önlem alınmasını istiyoruz dedi. Mukaddem Reis (73) de, 11 senedir taş düşmeleri devam ediyor. Mahallemizde iki canımızı kaybettik. Şimdi burada yeni bir taş düşme tehlikesi var. Bir an önce önlem alınmasını istiyoruz" diye konuştu. Mukaddem Reis (73) de, 11 senedir taş düşmeleri devam ediyor. Mahallemizde iki canımızı kaybettik. Şimdi burada yeni bir taş düşme tehlikesi var. Bir an önce önlem alınmasını istiyoruz" diye konuştu. Ayşe Güler (78) ise, "43 yıldan beri bu mahallede oturuyorum. Burada ufak tefek taş düşmeleri her zaman oluyordu. 11 sene önce yaşanan taş düşmesinde iki kişi hayatını kaybetmişti. O zaman burası için boşaltma kararı verildi. Ev sahiplerine kira parası verilerek isteyenler ayrıldı. Şimdi mahallemizde yeniden yaşanan kaya düşmesi sonrası risk altında olan evler için yeniden boşaltma kararı verildi dedi. BELEDİYE BAŞKANI HERKES HUZURLU YAŞAYACAK Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, mahalleye gelerek incelemelerde bulundu, vatandaşlarla görüştü. Zorluoğlu görüştüğü vatandaşlara, Yardım konusunda gerekenleri yapılması konusunda görüşmeler yapacağız. İnşallah buraları güzelleştireceğiz. Herkes burada rahatça huzurlu yaşayacak" ifadelerini kullandı.

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