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TRABZON'DA KAYA TEHLİKESİ - Son Dakika

TRABZON'DA KAYA TEHLİKESİ

29.05.2021 09:55

Oymalı grup yolundaki taş ocağından yola düşen kayalar tehlike oluşturuyor.

Oymalı grup yolundaki taş ocağından yola düşen kayalar tehlike oluşturuyor. Yöre halkı, kaya düşmelerine karşı önlem alınmasını istedi.

Yomra ilçesinde 10 mahalleye ulaşım sağlanan Özdil-Oymalı grup yolu güzergahında işletilen taş ocağından kopan kayalar yola düşüyor. Bölgede daha önce taş düşmesi sonucu hayatını kaybeden Orhan ve Adanur kardeşlerin fotoğraflarının yer aldığı üzerinde 'Artık yeter, kaç can daha vereceğiz' yazılı pankart açan yöre halkı, kaya düşmelerine karşı önlem alınmasını istedi.

'TEDBİRLER ALINSIN YA DA KAPATILSIN'

Vatandaşlar adına açıklama yapan Mustafa Aksoy, Taş ocağı çalışmaları yaşanan ölümlü ve maddi kazalarla da görülmüştür ki sağlığımızı ve ulaşımımızı tehdit ediyor. Karayolları ağında olan ve Trabzon, Bayburt ve Gümüşhane'nin bağlantısı olarak da kullanılan bu yol, onlarca mahallenin de geçiş güzergahını oluşturuyor. Birçok yerli ve yabancı turist de bu yolu kullanıyor. Biz güvenli huzurlu bir şekilde bu muhteşem doğamızı seyrederek geçmek istiyoruz bu yoldan. Gerekli tedbirler alınsın ya da taş ocağı kapatılsın dedi.

'KORKARAK KULLANIYORUZ'

Yolda sürekli taş düşmeleri yaşandığını söyleyen Özdil Mahalle Muhtarı Barış Hatipoğlu da Yıllardır buradan sürekli taş düşüyor. Korkarak kullandığımız bir yol oldu. Geçenlerde bir arkadaşımız arabası ile seyir halindeyken ön camdan taş içeriye girdi. Biz ölümlü kazalar olmasın hiçbir ailenin ocağına ateş düşmesin diye bugün burada toplandık. Ölümlü bir kaza olmasın. Taş ocağı çalışmaya devam edecekse de gerekli tedbirleri alarak çalışmaya devam etsin. Her gün bu yoldan geçerken kafama taş düştü ha düşecek korkusu ile yaşıyorum diye konuştu.

'ÖLÜMDEN DÖNDÜM'

Aracı ile yolda seyir halindeyken ön camından taş girdiğini söyleyen Cemil Aydın da, Biz istiyoruz ki gerekli tedbirler alınsın. Alınmayacaksa da bu alan kapatılsın. Her gün bu alanda taş düşmeleri oluyor. Bu alanın yetkililer tarafından denetlendiğini de düşünmüyorum. Daha geçenlerde işten çıkıp evime giderken aracıma futbol taşı büyüklüğünde taş düştü. Taş ön camımı kırarak bagaja kadar ilerledi. Ölümden döndüm. Her gün geçerken bu yoldan korkuyorum ifadelerini kullandı.

TRABZON'DA KAYA TEHLİKESİ
TRABZON'DA KAYA TEHLİKESİ
TRABZON'DA KAYA TEHLİKESİ
TRABZON'DA KAYA TEHLİKESİ
TRABZON'DA KAYA TEHLİKESİ
TRABZON'DA KAYA TEHLİKESİ
TRABZON'DA KAYA TEHLİKESİ
TRABZON'DA KAYA TEHLİKESİ
TRABZON'DA KAYA TEHLİKESİ
TRABZON'DA KAYA TEHLİKESİ
TRABZON'DA KAYA TEHLİKESİ
TRABZON'DA KAYA TEHLİKESİ

Mustafa Aksoy, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TRABZON'DA KAYA TEHLİKESİ - Son Dakika


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