Trabzon'da kayalıklarda sıkışan köpeği itfaiye ekibi kurtardı - Son Dakika

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kayalıklarda sıkışan köpek, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçeye bağlı Kavaklı Mahallesi'nde, deniz kenarında oynayan iki köpekten birinin kayalıkların arasına düşerek mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen ekibin çalışması sonucu köpek sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Gerekli kontrolleri yapılan hayvan bölgeden uzaklaştı.

Kurtarma çalışması sırasında diğer köpeğin bölgede beklemesi dikkati çekti.