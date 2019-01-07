Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Kaybolan Kişi Ölü Bulundu

Trabzon'da Kaybolan Kişi Ölü Bulundu

42 dakika önce İlandır

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde kaybolan 90 yaşındaki Yusuf Kandil, ölü bulundu.

Trabzon'da Kaybolan Kişi Ölü Bulundu, System.String[]
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde kaybolan 90 yaşındaki Yusuf Kandil, ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, akrabasının cenaze törenine katılmak için İstanbul'dan geçen hafta ilçeye gelen Yusuf Kandil'den bir süredir haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Yaklaşık 3 gündür AFAD ve polis ekiplerince aranan Kandil'in cesedi Ağasar Deresi'nde bulundu.

Ceset, otopsi için Şalpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 06:22 Kaynak: AA

Şalpazarı, Kandil Dağı, Trabzon, Güncel
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