Trabzon'da Kaybolan Kişi Ölü Bulundu
42 dakika önce İlandır
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde kaybolan 90 yaşındaki Yusuf Kandil, ölü bulundu.
Trabzon
'un Şalpazarı
ilçesinde kaybolan 90 yaşındaki Yusuf Kandil
, ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, akrabasının cenaze törenine katılmak için İstanbul
'dan geçen hafta ilçeye gelen Yusuf Kandil'den bir süredir haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
Yaklaşık 3 gündür AFAD
ve polis ekiplerince aranan Kandil'in cesedi Ağasar Deresi'nde bulundu.
Ceset, otopsi için Şalpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 06:22 Kaynak: AA
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