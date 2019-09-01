Trabzon'da kaybolan kişi ölü bulundu
3 saat önce
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde kaybolan kişi ölü bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 12:54 Kaynak: AA
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde kaybolan kişi ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Gürgenli Mahallesi'nde gece saatlerinde kaybolan T.D. (44) için jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.
Çalışmalar neticesinde T.D'nin cansız bedeni, sabah saatlerinde dere yatağında bulundu.
Ekiplerce bulunduğu yerden çıkartılan T.D'nin cesedi, otopsi için Vakfıkebir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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