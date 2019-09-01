Son Dakika Haberleri: Trabzon'da kaybolan kişi ölü bulundu
Son Dakika Güncel Haber

Trabzon'da kaybolan kişi ölü bulundu

3 saat önce

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde kaybolan kişi ölü bulundu.

Trabzon'da kaybolan kişi ölü bulundu, System.String[]

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde kaybolan kişi ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Gürgenli Mahallesi'nde gece saatlerinde kaybolan T.D. (44) için jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Çalışmalar neticesinde T.D'nin cansız bedeni, sabah saatlerinde dere yatağında bulundu.

Ekiplerce bulunduğu yerden çıkartılan T.D'nin cesedi, otopsi için Vakfıkebir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Beşikdüzü, Jandarma, Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 12:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suudi Arabistan öncülüğündeki güçler, Yemen'de hapishaneye saldırdı: 50 ölü, 100 yaralı
"Eşim öldürmeye geliyor" diye ihbar etti, kocasının üstünden silah, bıçak, koli bandı ve kelepçeler çıktı Eşinin eve dönmesi için intihara kalkıştı, komutanın sözüyle vazgeçti Muğla'da kaza: 1 ölü, 4 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.9.2019 16:01:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzon'da kaybolan kişi ölü bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]