Trabzon'da kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu - Son Dakika

Bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri köylülerin de desteğiyle arama çalışması başlattı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çal Mahallesi'nde yaşayan Tursun Sidar'dan (89) haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Trabzon 'un Düzköy ilçesinde kayıp başvurusu yapılan 89 yaşındaki kişi ölü bulundu.

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