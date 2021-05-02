Trabzon'da kayıp olarak aranan şahsın cesedi denizde bulundu - Son Dakika

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde kayıp kişinin cesedi denizde bulundu.

Alınan bilgiye göre, 26 Nisan'da ailesi tarafından kayıp olarak bildirilen O.H'nin (36) bulunması için polis çalışma başlattı.

Güvenlik kameraları görüntülerini inceleyen ekipler, O.H'nin Ganita mevkisine gittiğini belirledi.

Bunun üzerine çalışmalarını sahil kesiminde yoğunlaştıran ekipler, şahsın cesedini denizde buldu.

O.H'nin cesedi, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.