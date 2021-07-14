Kaza yapan tır Karadeniz Sahil Yolu'nda trafiği aksattı - Son Dakika

Polis ekiplerince yaklaşık 3 saat tek şeritten kontrollü olarak sağlanan ulaşım, tırın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen Azerbaycan plakalı 99-ZK-652 plakalı tır, Karadeniz Sahil Yolu'nun Ortahisar ilçesi Çömlekçi Mahallesi'ndeki liman kavşağı yakınlarında refüjdeki ağaca çarptı.

Trabzon 'da kaza yapan tırın yolu kapatması nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu 'nda ulaşımda aksama yaşandı.

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