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Trabzon'da kazada otomobil 3 parçaya bölündü: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Trabzon'da kazada otomobil 3 parçaya bölündü: 1 ölü, 4 yaralı

12.02.2022 00:18
Trabzon'da kazada otomobil 3 parçaya bölündü: 1 ölü, 4 yaralı

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasından 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasından 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Araklı- Bayburt karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi kavşağından yola çıkan ve sürücüsü belirlenemeyen 61 AC 815 plakalı otomobil, seyir halindeki 55 DD 801 plakalı pikap ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil 3 parçaya bölünürken, kazayı gören çevredeki vatandaşları durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan 3'ü Trabzon'a sevk edilirken, 2 kişi Bayram Halil Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan Hamit Çebi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON

Trabzon'da kazada otomobil 3 parçaya bölündü: 1 ölü, 4 yaralı
Trabzon'da kazada otomobil 3 parçaya bölündü: 1 ölü, 4 yaralı
Trabzon'da kazada otomobil 3 parçaya bölündü: 1 ölü, 4 yaralı
Trabzon'da kazada otomobil 3 parçaya bölündü: 1 ölü, 4 yaralı
Trabzon'da kazada otomobil 3 parçaya bölündü: 1 ölü, 4 yaralı
Trabzon'da kazada otomobil 3 parçaya bölündü: 1 ölü, 4 yaralı
Trabzon'da kazada otomobil 3 parçaya bölündü: 1 ölü, 4 yaralı
Trabzon'da kazada otomobil 3 parçaya bölündü: 1 ölü, 4 yaralı

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Otomobil, Trabzon, Bayram, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Trabzon'da kazada otomobil 3 parçaya bölündü: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon'da kazada otomobil 3 parçaya bölündü: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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