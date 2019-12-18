Trabzon'da kazaya sebep olan minibüs şoförü fazla yolcudan, tır şoförü ise hızdan bir çok kez... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Trabzon'da kazaya sebep olan minibüs şoförü fazla yolcudan, tır şoförü ise hızdan bir çok kez... - Son Dakika

Trabzon'da kazaya sebep olan minibüs şoförü fazla yolcudan, tır şoförü ise hızdan bir çok kez...

6 saat önce

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde dün 3 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin de yaralandığı trafik kazasına sebep olan minibüs şoförünün fazla yolcudan, tır şoförünün ise hızdan bir çok kez trafik cezası yediği ortaya çıktı.

Trabzon'da kazaya sebep olan minibüs şoförü fazla yolcudan, tır şoförü ise hızdan bir çok kez..., System.String[]

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde dün 3 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin de yaralandığı trafik kazasına sebep olan minibüs şoförünün fazla yolcudan, tır şoförünün ise hızdan bir çok kez trafik cezası yediği ortaya çıktı.


Kaza, ilçeye bağlı Yıldızlı Mahallesi'nde dün meydana geldi. Trabzon'dan Akçaabat istikametine seyir halinde olan Mardale İshvili Emzali yönetimindeki ZZ-295-BB Gürcü plakalı tır, önünde yolcu almaya çalışan Hasan Akyüz yönetimindeki 61 M 1152 plakalı minibüsü arkadan çarpmıştı. Kazada, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Diş Hekimliği Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Zehra Tütüncü, Halim Kurt (74) ve Neslihan Karkaç (23) hayatını kaybederken, 18 kişi de yaralandı.


Minibüs şoförü Hasan Akyüz'ün son 3 yıl içinde alkol, muayene, fazla yolcu trafik kural ihlalinden toplam 11 trafik cezası olduğu belirlenirken, ZZ 295 BB plakalı Gürcü tır şoförüne ise son 3 yıl içinde 3 takograf kullanmamak, 3 hız, uygun ışık donanımı ve araçlarda bulundurulması gereken gereçleri bulundurmamaktan trafik cezası aldığı öğrenildi. - TRABZON

Akçaabat, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:37 Kaynak: İHA
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