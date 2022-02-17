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Trabzon'da KDV indirimi denetimi yapıldı - Son Dakika

Trabzon'da KDV indirimi denetimi yapıldı

17.02.2022 11:27
Trabzon'da KDV indirimi denetimi yapıldı

Trabzon'da ekipler, temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesine yönelik düzenlemenin ardından market, fırın, pastane ve bakkal gibi işletmelerde denetim gerçekleştirdi.

Trabzon'da ekipler, temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesine yönelik düzenlemenin ardından market, fırın, pastane ve bakkal gibi işletmelerde denetim gerçekleştirdi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yaptığı yazılı açıklamada, belediyenin zabıta ekiplerinin, KDV indirimi uygulanan 115 temel gıda ürününde indirim yapılıp yapılmadığını dikkatli şekilde denetlediği belirtildi.

Devletin vatandaşı enflasyon karşısında mağdur etmemek için gerekli bütün tedbirleri alarak uygulamaya soktuğunu vurgulayan Genç, şu ifadeleri kullandı:

"Yerel yönetimler olarak bizler de alınan bu kararlara uyulup uyulmadığını dikkatli bir şekilde denetliyoruz. Zabıta ekiplerimiz ürünlerin eski fiyatlarıyla son fiyatlarını karşılaştırıyor, gerekli KDV indiriminin yapılıp yapılmadığını kontrol ediyor. Göstermelik uygulamaları tespit ediyor. Ticaretin canlanması, halkımızın temel gıda ihtiyaçlarını uygun koşullarda temin edebilmesi için gerekli bütün tedbirleri alıyoruz."

Genç, KDV'si yüzde 1'e inen ürünlerin enflasyon sepetinde ciddi ağırlığa sahip olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Bunlar pirinç, makarna, ekmek, et, kahve, su, süt ve süt ürünleri, şeker ve şekerli ürünler, meyve ve sebzeler gibi günlük hayatta sık tüketilen gıdalar. Enflasyonla mücadelede ve halkımızı enflasyona ezdirmemek için bu ürünlerde indirim yapılmasını çok önemli görüyoruz. Dolayısıyla bu ürünlerle ilgili uygulanan indirimlere uyulup uyulmadığına dair denetimlerimizi sürdürüyoruz."

Ortahisar Belediyesi Zabıta Müdürü Ömer Aydın'ın da eşlik ettiği denetimlerde gerekli indirimleri yapmayan işletmelerle ilgili Trabzon Ticaret İl Müdürlüğüne bildirimde bulunuluyor.

Trabzon Ticaret İl Müdürlüğü, KDV indirimine uymayan işletmelerle ilgili gerekli müeyyideleri uyguluyor.

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Ortahisar, Trabzon, Market, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon'da KDV indirimi denetimi yapıldı - Son Dakika


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