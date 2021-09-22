Trabzon'da kesinleşmiş 15,5 yıl hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı

Trabzon'da 15 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kişi yakalandıktan sonra cezaevine gönderildi.

Trabzon'da 15 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kişi yakalandıktan sonra cezaevine gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "zimmet" suçundan hakkında 15 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.U'nun yakalanması için operasyon düzenlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan N.U, işlemlerin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Trabzon, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Trabzon'da kesinleşmiş 15,5 yıl hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı - Son Dakika

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