Trabzon'da kesinleşmiş 8 yıl hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı - Son Dakika

Trabzon'da 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.K'nin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerince yakalanan M.K, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.