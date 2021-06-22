Trabzon'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

Ekiplerce yakalanan iki hükümlünün meslekten ihraç edilen öğretmen oldukları, ByLock kullandıkları ve örgüte maddi destek sağladıkları belirtildi.

Trabzon 'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, tabela astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim

Sulama kanalında boğulan Berat, son anlarında "Beni kurtarın" diye bağırmış!

CHP'li ilçe başkanının sözleri gündem oldu: Biz 6 okçuyuz, sizden en az 6 çocuk bekliyorum