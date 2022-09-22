Evde yapılan aramada biri kurusıkı iki tabanca ve 8 fişek, 3 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Kaynak: AA

Jandarma, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Trabzon'da aranan hükümlü saklandığı evde yakalandı - Son Dakika

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