Trabzon'da aranan hükümlü saklandığı evde yakalandı - Son Dakika
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Trabzon'da aranan hükümlü saklandığı evde yakalandı

22.09.2022 11:44
Trabzon'da aranan hükümlü saklandığı evde yakalandı

Trabzon'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü saklandığı evde yakalandı.

Trabzon'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü saklandığı evde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada "uyuşturucu madde ticareti"nden kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E'nin (26) Ortahisar ilçesine bağlı Sevimli Mahallesi'ndeki akrabasına ait evde saklandığı tespit edildi.

Evin çevresinde güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, E.E'nin teslim olmasını istedi.

E.E'nin kapıyı açmaması üzerine içeri giren ekipler, hükümlüyü gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada biri kurusıkı iki tabanca ve 8 fişek, 3 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından E.E, cezaevine teslim edildi.

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Kaynak: AA

Jandarma, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da aranan hükümlü saklandığı evde yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da aranan hükümlü saklandığı evde yakalandı - Son Dakika
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