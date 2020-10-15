Trabzon'da kestiği ağacın altında kalan kişi öldü - Son Dakika

Trabzon'un Tonya ilçesinde bir kişi, kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçede ormanlık alanda çalışan Erkan Şahin'in (42) kestiği ağaç, üzerine devrildi.

Yakınında bulunan kişilerin yardımıyla sıkıştığı alandan çıkarılan Şahin, Düzköy Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitiren Erkan Şahin'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.