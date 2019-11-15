Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Kıbrıs gazilerine madalya ve berat takdim edildi
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Trabzon'da Kıbrıs gazilerine madalya ve berat takdim edildi

6 saat önce

Trabzon'da, 72 Kıbrıs gazisine madalya ve berat verildi.

Trabzon'da Kıbrıs gazilerine madalya ve berat takdim edildi, System.String[]

Trabzon'da, 72 Kıbrıs gazisine madalya ve berat verildi.

Valilik himayesinde, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde, Valilik Toplantı Salonunda Kıbrıs gazileri onuruna "Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalya ve Beratı Tevcih Töreni" düzenlendi.


Vali İsmail Ustaoğlu, burada yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 36. kuruluş yıl dönümünün ülkenin her yerinde büyük gururla kutlandığını söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, 1571 yılında Osmanlı topraklarına katılarak, yüzyıllardır Türk yurdu olarak varlığını koruduğunu belirten Ustaoğlu, şöyle devam etti:

"Farklı inançlardan, farklı kültürlerden olan insanların her biri, büyük imparatorluğun geniş hoşgörüsü altında güzel bir dayanışma ve kardeşlik içerisinde yüzyıllardır birlikte yaşamış ve bu birlikteliği halen sürdürmektedir. Barış harekatından sonra başta soydaşlarımız olmak üzere, dindaşlarımız ve tüm kardeşlerimiz yüzyıllardır huzur ve güven içerisinde bu topraklarda yaşamaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak varlığını sürdürmesinde büyük rol oynayan aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum."

Ustaoğlu ve protokol üyeleri, konuşmaların ardından 72 gaziye madalya ve berat verdi.

Törene Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Garnizon Komutan Vekili Albay Ahmet Burak Yürüten, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdür Vekili Kazım Günay Demiralay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Zalihe Erden de katıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 05:26 Kaynak: AA
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