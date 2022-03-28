Trabzon'da kırılan derin deniz deşarj hattına balık adamlar müdahale edecek - Son Dakika
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Trabzon'da kırılan derin deniz deşarj hattına balık adamlar müdahale edecek

28.03.2022 15:09
Trabzon'da kırılan derin deniz deşarj hattına balık adamlar müdahale edecek

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce (TİSKİ) Akçaabat ilçesinde derin deniz deşarj hattında oluşan arızanın montaj işlemini özel donanımlı dalgıçlar montaj edecek.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce (TİSKİ) Akçaabat ilçesinde derin deniz deşarj hattında oluşan arızanın montaj işlemini özel donanımlı dalgıçlar montaj edecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Trabzon'da başlatılan altyapı seferberliği ile kentin sağlam temeller üzerinde yükselmesini hedefleyen Büyükşehir Belediyesinin uygulamaya koyduğu kalıcı çözümlerle sorunları ortadan kaldırdığı belirtildi.

Başkan Murat Zorluoğlu önderliğinde devam eden altyapı çalışmalarının 18 ilçenin tamamında devam ettiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Akçaabat ilçesinin Yeni Mahalle mevkisinde yıllar önce yapılan derin deniz deşarj hattının üzerine daha sonra da tahkimat yapılması sonucu deniz ile kıyı arasında kalan kanalizasyon borusunun kırılması ve çevrede kötü kokuya sebep olması sonucu TİSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kırık bölgenin tespiti için özel donanımlı dalgıçları kullanan TİSKİ, sorunun 6 metrelik kopuk boru hattından meydana geldiğini belirledi."

Bölgede dalgıçların hummalı çalışması sonrası hattın kopuk kısmına müdahale eden TİSKİ ekiplerinin, 6 metrelik kısmın tamirine başladığı belirtilen açıklamada, "Yapılacak tamir işleminin ardından yine dalgıçlar maharetiyle montaj işlemine başlanacak. Hattın çalışır durumda olduğundan emin olunduktan sonra hat muhafazaya alınarak üzeri tahkimatla kapatılacak. Böylece kıyı şeridindeki kötü görüntü ve kokunun önüne geçilmiş olacak." ifadelerine yer verildi.

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Büyükşehir Belediyesi, Murat Zorluoğlu, Akçaabat, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon'da kırılan derin deniz deşarj hattına balık adamlar müdahale edecek - Son Dakika


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