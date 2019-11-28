Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Kobani eylemlerinde yer alan terör örgütü PKK/KCK üyesi yakalandı
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Trabzon'da Kobani eylemlerinde yer alan terör örgütü PKK/KCK üyesi yakalandı

6 saat önce

Trabzon'da Kobani eylemlerinde yer aldığı belirlenen terör örgütü PKK/KCK üyesi yakalandı.

Trabzon'da Kobani eylemlerinde yer alan terör örgütü PKK/KCK üyesi yakalandı, System.String[]

Trabzon'da Kobani eylemlerinde yer aldığı belirlenen terör örgütü PKK/KCK üyesi yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ağrı Emniyet Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmalar sonucu Ağrı'nın Patnos ilçesinde 7-8 Ekim 2014'te, kamuoyunda Kobani olayları olarak bilinen eylemlerde, Patnos belediye binasının yakılması, kamu kurum ve kuruluşlarına, emniyet görevlileri ile araçlarına taşlı, sopalı ve patlayıcı maddelerle saldırdığı tespit edilen terör örgütü PKK/KCK mensubu İ.Ö, Ortahisar ilçesindeki ikametinde ekiplerce yapılan operasyonda yakalandı.

Gözaltına alınan İ.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Trabzon, Kobani, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:24 Kaynak: AA
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