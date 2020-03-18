Trabzon'da kolonya stokları bitti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzon'da kolonya stokları bitti - Son Dakika

Trabzon'da kolonya stokları bitti

6 saat önce

Trabzon'da kolonya stokları bittiTRABZON'da kolonya üretici firma sahipleri, hammadde etil alkol bulunamaması nedeniyle talepleri karşılayacak üretimi yapamıyor.

Trabzon'da kolonya stokları bitti

TRABZON'da kolonya üretici firma sahipleri, hammadde etil alkol bulunamaması nedeniyle talepleri karşılayacak üretimi yapamıyor. Eldeki stokları biten üreticiler, hammadde üretiminin artırılmasını istiyor.

Dünyaya yayılan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından vatandaşların aldığı tedbirler kapsamında hijyen ürünlerinde satışlar arttı. Kişisel temizlik ürünleri arasında en çok kullanılan ürünlerden biri de kolonya oldu. Ancak kolonyaya talebin çok fazla olması nedeniyle üreticiler, siparişlere de yetişememeye başladı. Trabzon'da kolonya üretimi yapan firmaların birçoğu, hammadde olan etil alkolün bulunamaması nedeniyle istenen üretimi yapamıyor. Kentte stokları biten satıcıların ise elinde kolonya kalmadı. Üreticiler, hammadde üretiminin artırılmasını istiyor. Kolonya üreticisi Ömer İnan, üretimde sıkıntı yaşadıklarını ve ellerinde bulunan stokların bitmek üzere olduğunu söyledi.

'RAFTAKİLERİ SATIP, DÜKKANI KAPATACAĞIZ'

Satışlarda bir sorun yaşamadıklarını, ancak kolonyanın hammaddesi olan etil alkolün ellerinde bulunmaması nedeniyle satışlara olumlu yanıt veremediklerini anlatan İnan, "Sadece perakende satış yapabiliyoruz, o da bitmek üzere. Elimizde satacak kolonya yok. Stoklar bitti. Şu an raflardakileri de sattıktan sonra dükkanı kapatacağız. Hamsi kolonyalarının dereceleri biraz daha düşük olduğundan dolayı limon tercih ediliyor. Yüzde 99 limon kolonyası isteniyor. Sadece limon kolonyasında sorun var, diğerlerinden elimizde var" diye konuştu.

'ADI DUYULMAMIŞ FİRMALARA GÜVENMEYİN'

Ömer İnan, vatandaşları uyararak, "İnternetten bilinmedik marka, ticaret odasına bağlı olmayan, kapasite raporu olmayan, adı duyulmamış firmalara sakın güvenmeyin" dedi.

Kolonya satın alan Hakan Turan da kendilerince tedbirler aldıklarını anlatarak, "Biz de kendimizi belli bir korumaya aldık. Kolonyamızı da alarak önlemlerimizi alıyoruz. Kolonyayı herkese tavsiye ediyoruz. En iyi korunma yöntemi budur. Biz de uyuyoruz" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANINA TEŞEKKÜR

Uzmanların uyarılarına herkesin uyması gerektiğini dile getiren Ömer Yazıcı, "Uzmanların uyarılarına uymak zorundayız. Daha etkili olduğu için 80 derece olan limon kolonyası aldım. Sağlık Bakanımıza da teşekkür ediyorum. Ellerinden geleni yapıyorlar ama biz de söylediklerine uyarak bize düşen görevi yapmak zorundayız. Mecbur kalmadıkça da evlerimizden çıkmayalım" dedi.

'PSİKOLOJİK OLARAK RAHATIZ'

Ev ve iş yerinde gerekli önlemleri aldıklarını belirten Sami Arıkan "Vatandaş olarak devletimizin koyduğu kurallara uymaya çalışıyoruz. Bu küresel bir hastalık, sorun. Devletimizin bu konuda çok erken aldığı tedbirlerden dolayı psikolojik olarak rahatız. Ülkemizin en az zayiatla bunu atlatacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Trabzon'da kolonya stokları bitti

Türkiye, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 08:57 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mücevherat sektörü koronavirüs nedeniyle çalışma saatlerini kısalttı
Kar yağışı yuvalarını kapatınca solucanlar ortaya çıktı, vatandaşlar tedirgin oldu İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti Teslim olan PKK'lı, başka bir teröristin bombalı eylem için talimat aldığını itiraf etti
Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı         
08:53
Trump inadından vazgeçmiyor: Çin virüsü demeye devam edeceğim Trump inadından vazgeçmiyor: Çin virüsü demeye devam edeceğim         
03:29
Volkswagen, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara veriyor Volkswagen, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara veriyor         
00:34
İran'da 103 yaşındaki hasta koronavirüsü yenerek taburcu oldu İran'da 103 yaşındaki hasta koronavirüsü yenerek taburcu oldu         
23:30
Juventus'un Fransız yıldızı Matuidi koronavirüse yakalandı Juventus'un Fransız yıldızı Matuidi koronavirüse yakalandı         
21:46
Erdoğan'ın Başdanışmanı Saraçoğlu, koronavirüse karşı koruyan sebzeleri anlattı Erdoğan'ın Başdanışmanı Saraçoğlu, koronavirüse karşı koruyan sebzeleri anlattı         
21:37
İtalya'da yaşayan Türk gençlerden koronavirüs videosu: Size bir mesajımız var İtalya'da yaşayan Türk gençlerden koronavirüs videosu: Size bir mesajımız var         
21:28
Son dakika: Bodrum peş peşe depremlerle sallandı! 4.3 ve 3.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi Son dakika: Bodrum peş peşe depremlerle sallandı! 4.3 ve 3.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi         
21:28
ABD'de ürküten koronavirüs araştırması: Taşıyıcılarının yüzde 86'sı tespit edilmeden toplumda dolaşıyor ABD'de ürküten koronavirüs araştırması: Taşıyıcılarının yüzde 86'sı tespit edilmeden toplumda dolaşıyor         
20:34
Trabzonspor, John Obi Mikel'in sözleşmesini feshetti Trabzonspor, John Obi Mikel'in sözleşmesini feshetti         
20:11
Soma'da insan vücuduna ait 4 parça daha bulundu Soma'da insan vücuduna ait 4 parça daha bulundu         
19:46
Liglerin devam kararına Sivassporlu Mert Hakan'dan tepki: Çünkü bizim ailemiz yok Liglerin devam kararına Sivassporlu Mert Hakan'dan tepki: Çünkü bizim ailemiz yok         
19:44
AK Partili Cahit Özkan, Almanya dönüşü 14 gün kuralına uymayan HDP'li Meral Beştaş'a tepki gösterdi AK Partili Cahit Özkan, Almanya dönüşü 14 gün kuralına uymayan HDP'li Meral Beştaş'a tepki gösterdi         
19:42
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 500'e yükseldi Son dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 500'e yükseldi         
19:38
Yargıtay, EDOK eski komutanı Metin İyidil'in beraat kararının bozulmasını talep etti Yargıtay, EDOK eski komutanı Metin İyidil'in beraat kararının bozulmasını talep etti         
19:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 15:23:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzon'da kolonya stokları bitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]