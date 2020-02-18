Trabzon'da Komiser Yardımcılığı sınav sorularını dağıtan FETÖ üyeleri operasyonla yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Trabzon'da Komiser Yardımcılığı sınav sorularını dağıtan FETÖ üyeleri operasyonla yakalandı - Son Dakika

Trabzon'da Komiser Yardımcılığı sınav sorularını dağıtan FETÖ üyeleri operasyonla yakalandı

8 saat önce

2009 ve 2011 yılarındaki Komiser Yardımcılığı sınavlarına ait soruları sınav öncesi temin edip dağıttığı tespit edilen FETÖ/PDY üyesi 8 şahıs Trabzon dahil 5 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Trabzon'da Komiser Yardımcılığı sınav sorularını dağıtan FETÖ üyeleri operasyonla yakalandı, System.String[]

2009 ve 2011 yılarındaki Komiser Yardımcılığı sınavlarına ait soruları sınav öncesi temin edip dağıttığı tespit edilen FETÖ/PDY üyesi 8 şahıs Trabzon dahil 5 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı.


2009/2011 yıllarındaki Komiser Yardımcılığı sınavlarına ait soruları sınav öncesi temin edip dağıttığı tespit edilen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi A.T., D.Y., C.Ç., A.O., ve A.S. isimli ihraç 5 komiser yardımcısı, A.C. isimli ihraç polis memuru ve örgütün sözde emniyet mahrem imamlarından M.İ. ve A.K. Trabzon, Giresun, Kayseri, Manisa ve Eskişehir illerinde yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı. - TRABZON

Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:01 Kaynak: İHA
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