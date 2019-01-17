Trabzon'da Konaklayan Turist Sayısı Yüzde 20 Arttı

Sümela Manastırı ve Uzungöl gibi tarihi ve turistik yerlere sahip Trabzon'da, 2018 yılında 1 milyon 190 bin 299'u yerli, 575 bin 795'i yabancı olmak üzere 1 milyon 766 bin 94 turist konakladı.

TUĞBA YARDIMCI - Sümela Manastırı ve Uzungöl gibi tarihi ve turistik yerlere sahip Trabzon'da, 2018 yılında 1 milyon 190 bin 299'u yerli, 575 bin 795'i yabancı olmak üzere 1 milyon 766 bin 94 turist konakladı.



Trabzon Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017 yılında kentin 2 milyon 190 bin 143 yerli ve yabancı turisti ağırladığını söyledi.



Geceleme açısından değerlendirildiğinde, kentteki tesislerde konaklayan yerli ve yabancı turist sayısının 2017'de toplam 3 milyon 942 bin 257 olduğunu belirten Ayvazoğlu, şu değerlendirmede bulundu:



"2018 yılında ise Trabzon'u ziyaret eden milyonlarca turistten 1 milyon 766 bin 94'ü şehrimizde konakladı. Yerli turistlerimizden 1 milyon 190 bin 299'u, yabancı ziyaretçilerimizden ise 575 bin 795'i tesislerimizde geceledi. Geceleme açısından değerlendirildiğinde 2018'de şehrimizde konaklayan ziyaretçi sayımız 4 milyon 266 bin 503'e yükseldi. Geçen yıl yabancı turistlerin konakladığı gece sayısı, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 35 arttı. Yerli ve yabancı ziyaretçilerimizin konakladığı gece sayısında ise toplamda yaklaşık yüzde 20 artış yaşandı."



Ayvazoğlu, ziyaretçilerin şehre katkısının, konakladığı gece sayısıyla belirlendiğini ifade ederek, "Konaklama yani şehrimizde kalış süresi ne kadar fazla ise elde ettiğimiz katma değer, şehrimize katkısı o kadar fazla olacaktır. Onun için 4 milyon 266 bin 503 geceleme bizim açımızdan çok kıymetli." dedi.



Kentte 36 bin 450 yatak kapasitesine sahip 95'i turizm işletmesi ve yatırım belgeli olmak üzere 600 tesis bulunduğunu anımsatan Ayvazoğlu, Trabzon'un 2018'de 150'ye yakın ülkeden ziyaretçiye ev sahipliği yaptığını vurguladı.



Ayvazoğlu, Trabzon'a 2018'de 418'i Suudi Arabistan, 269'u Almanya, 248'i Birleşik Arap Emirlikleri, 126'sı Kuveyt, 50'si Bahreyn'den olmak üzere toplam bin 163 yurt dışı uçuşu gerçekleştirildiğini dile getirerek bu rakamın 2017 yılında 869 olduğunun altını çizdi.



Müzeler bazında bakıldığında, geçen yıl turistlerin 295 bin 352'sinin restorasyon dolayısıyla kapalı olan Sümela Manastırı'nın bulunduğu bölgedeki Ayavarvara Manastırı'nı, 293 bin 238'inin Atatürk Köşkü'nü, 152 bin 351'inin ise Çal Mağarası'nı ziyaret ettiğini aktaran Ayvazoğlu, kentteki müzeleri 900 bini aşkın kişinin gezdiğini bildirdi.



Ayvazoğlu, Trabzon turizmi açısından 2018 yılını, geçmiş yıllara oranla büyük bir ivmeyle tamamladıklarını belirterek, "2019 yılında da turizm aynı hızla yükselişini devam ettirir diye ümit ediyoruz ve çalışmalarımızı da bu hareket üzerine planlıyoruz." diye konuştu.



-Tanıtım çalışmaları



Şehri daha iyi tanıtmak, ziyaretçilere aradıklarını Trabzon'da bulabileceklerini anlatmak için çeşitli çalışmalar yaptıklarını bildiren Ayvazoğlu, şöyle devam etti:



"Bu doğrultuda fam trip organizasyonları düzenliyoruz. Bunlardan ilkini geçtiğimiz aylarda Güney Kore'den gelen sosyal medya fenomenleri, gazeteciler ve acente yetkilileriyle gerçekleştirdik. İkincisini ise Kuveyt'ten kentimize gelen yine fenomen ve acentecilerle yaptık. Kısa süre sonra da Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'dan gelecek fenomen ve acente sorumlularına şehrimizi gezdireceğiz. Daha sonra da Katar'dan bir heyeti misafir edeceğiz. Ayrıca katılacağımız road show organizasyonlarında da bölgemizin ve ilimizin tanıtımını yapacağız."



Ayvazoğlu, çağın gerektirdiği tüm şartlara hazırlanmak zorunda olduklarına işaret ederek, şunları kaydetti:



"Dünyada artık Y ve Z kuşağından bahsediyoruz. Bu kuşağın seyahat davranışlarının nasıl olduğu ve ne talep ettiklerine ilişkin çalışmalar yapıyoruz. Y kuşağına da sunabileceğimiz birtakım özelliklerin bölgemizde, ilimizde olduğunu onlara anlatmak istiyoruz. Z kuşağının kendine has farklı seyahat davranışları var, yeni bir anlayış dünyaya sunuyor. Trabzon'u, Karadeniz Bölge'mizi bir destinasyon olarak düşünüyorsak Y ve Z kuşağının beklentilerini, seyahat davranışlarını iyi planlamamız gerekiyor. Bunun için de şehrimizde teknolojik altyapıyı tamamlamış, planlamış olmamız gerekiyor. Biz de bu doğrultuda Trabzon tanıtım filmlerimizi hazırladık, web sayfalarımızı ona göre planladık, mobil uygulamaları hayata geçirdik."



Kış turizminin hareketlenmesi, turizm sezonunun orta vadede 4-5 aydan 7-8 aya çıkması, uzun vadede ise 12 aya yayılması noktasında çalışmaların ilgili kurumların iş birliğinde sürdüğünü belirten Ayvazoğlu, "İnşallah Trabzon'da gelecek yıllarda turizm hareketliliğinin daha yoğun yaşandığı, daha fazla aktivitenin ve ürün çeşitliliğinin yer aldığı, turizmin 12 aya yayılıp bölge insanının temel geçim kaynağı olduğu, daha da ön plana çıktığı zamanı hep birlikte yaşayacağız. Bu plan doğrultusunda çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

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