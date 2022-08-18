Kazada, otobüs sürücüsü O.N.K ile diğer araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

Karadeniz Sahil Yolu, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Trabzon'da yolcu otobüsünün neden olduğu kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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