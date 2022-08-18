Trabzon'da yolcu otobüsünün neden olduğu kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzon'da yolcu otobüsünün neden olduğu kazada 5 kişi yaralandı

18.08.2022 15:12
Trabzon'da yolcu otobüsünün neden olduğu kazada 5 kişi yaralandı

Trabzon'da, kontrolden çıkan yolcu otobüsünün 5 araca çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

Trabzon'da, kontrolden çıkan yolcu otobüsünün 5 araca çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, O.N.K'nin kullandığı 61 ADV 481 plakalı yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Karadeniz Sahil Yolu Yomra Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen 5 araca çarparak durabildi.

Kazada, otobüs sürücüsü O.N.K ile diğer araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafik akışının bir süre tek şeritten sağlandığı kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

YORUMLAR
500
Trabzon'da aranan 3 hükümlü yakalandı Trabzon'da aranan 3 hükümlü yakalandı Trabzonlu üreticilerin fındık kurutma mesaisi Trabzonlu üreticilerin fındık kurutma mesaisi
Kaynak: AA

Karadeniz Sahil Yolu, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da yolcu otobüsünün neden olduğu kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:50 Merkez Bankası'nın faiz düşürme kararına siyasilerden tepkiler gecikmedi
14:11 Şafak Mahmutyazıcıoğlu davasında yeni gelişme! Ağabeyinden olay "Alaattin Çakıcı" yanıtı
14:11 Merkez Bankası faizi indirince dolar tekrardan yükselmeye başladı
14:23 Hollanda'da hükümetin 300 mülteciyi yerleştirmek istediği bölgenin halkı isyan etti: Güzel köyümüze ne yapıyorsunuz?
14:04 Merkez Bankası faizi yüzde 13'e düşürdü
13:50 Atiye'nin itirafı Ceyda Düvenci'yi çok şaşırttı: Bir ablam varmış
13:40 Ülke TV spikerinin Tarım Kredi marketlerindeki indirimi sunma şekli olay oldu
13:26 AK Parti, kuruluş yıl dönümü etkinliğine katılanlara imzalı saat dağıtıldığı iddialarını yalanladı
13:13 Konya'da yeni doğmuş bebeği arabanın bagajının üstüne bıraktılar
13:06 Dünyaca ünlü Amerikan güreşçisi Rey Mysterio, Galatasaray taraftarı olduğunu açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 15:12:45. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzon'da yolcu otobüsünün neden olduğu kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement