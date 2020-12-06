Trabzon'da korkutan ambulans yoğunluğu - Son Dakika

Trabzon'da artan Korona virüs vakalarının ardından Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servis girişindeki ambulans yoğunluğu vaka sayısındaki artışı gözler önüne serdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün (Covid-19) vaka sayısında son günlerde kırmızı alarm veren Trabzon'da çekilen görüntüler vatandaşları korkuttu. Korona virüs vakalarında yüzde 50 artışın yaşandığı Trabzon'da poliklinik hizmetinin kaldırılarak, sadece Covid hastalarına hizmet vermeye başlayan Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde çekilen görüntüler vaka sayısında artışı gözler önüne serdi. Çok sayıda ambulansın vaka hastalarını bırakmak için oluşturduğu yoğunluğa çekilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın korona virüs vaka sayısında yüzde 50 artış olduğunu açıkladığı Trabzon'da yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 75 olurken, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile vatandaşları uyararak, "Korona virüs, genç-yaşlı demeden pek çok vatandaşımızı aramızdan ayırıyor. Halen canlar yitiriyoruz. Kendimizi ve sevdiklerimizi korumak için maske, mesafe ve temizlik kurallarından asla taviz vermeyelim" ifadelerini kullandı.

-İHA-