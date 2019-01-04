Trabzon'da Korkutan Yangın
15 dakika önce
Trabzon'da korkutan yangın Bir binanın en üst katında çıkan yangın paniğe neden olduTRABZON - Trabzon'un Ortahisar ilçesi Bahçecik mahallesinde bir binanın en üst katında çıkan yangın paniğe neden oldu.
Trabzon
'da korkutan yangın
Bir binanın en üst katında çıkan yangın paniğe neden oldu
TRABZON - Trabzon'un Ortahisar
ilçesi Bahçecik
mahallesinde bir binanın en üst katında çıkan yangın paniğe neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, dün akşam saat 22.00 sıralarında Bahçecik mahallesinde bir binanın en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale etmek için bölgeey gelen itfaiye ekipleri dar sokaklar nedeniyle zor anlar yaşarken, çıkan yangında ölü yada yaralı bulunmazken, binada oturan apartman sakinleri tahliye edildi. Maddi hasarın meydana geldiği yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:34 Kaynak: İHA
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