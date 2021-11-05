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Trabzon'da korkutan yangın - Son Dakika

Trabzon'da korkutan yangın

05.11.2021 10:57
Trabzon'da korkutan yangın

Trabzon'un Arsin ilçesi Yalı mahallesinde 6 katlı apartmanın 5. katında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Trabzon'un Arsin ilçesi Yalı mahallesinde 6 katlı apartmanın 5. katında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Yalı mahallesinde bugün sabah saatlerinde 6 katlı bir apartmanın 5. katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında dairenin tüm pencerelerinden siyah dumanlar çıkarken, dumanlar bir süre sonra yerini alevlere bıraktı. Yangına Arsin ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait 4 itfaiye aracı müdahale ederken, soğutma çalışmalarının sürdüğü ve yangında ölen veya yaralanan olmadığı bildirildi. Yangınla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON

Trabzon'da korkutan yangın
Trabzon'da korkutan yangın
Trabzon'da korkutan yangın

Trabzon, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Trabzon'da korkutan yangın - Son Dakika


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