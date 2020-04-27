Trabzon'da Korona virüs sürecinde 155'e gelen istekler "yok artık" dedirtti - Son Dakika
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Trabzon'da Korona virüs sürecinde 155'e gelen istekler "yok artık" dedirtti

6 saat önce

Trabzon'da sokağa çıkma yasağının uygulandığı günler 155 Polis İmdat Hattı'na gelen telefonlar yok artık dedirtiyor.

Trabzon'da Korona virüs sürecinde 155'e gelen istekler

Trabzon'da sokağa çıkma yasağının uygulandığı günler 155 Polis İmdat Hattı'na gelen telefonlar yok artık dedirtiyor.


Türkiye genelinde yeni tip Korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uygulanan dört günlük sokağa çıkma yasağı boyunca vatandaşların 155 Polis İmdat'ı arayarak ilettiği talep ve şikayetler polisleri şaşırtıyor.


Polisi arayan vatandaşlar, çiğ köfteden sıcak pideye, vidanjörden koli bandına, gelecek günün hava durumundan iftar saatine kadar birçok konu hakkında yardım istiyor.


Vatandaşın 155 telefonlarına 7/24 rahatlıkla ulaşabilmesinden dolayı talep ve şikayetlerin ardı arkası da kesilmiyor. Sokağa çıkma yasağı süresince evinden çıkamayan vatandaşların zaman zaman sokakta gördüğü görevli kişileri normal vatandaş zannedip şikayet için aradıkları ve kendilerinin de bunu gerekçe göstererek dışarı çıkma isteklerini ilettikleri kaydedildi.


Ramazan ayının ikinci gününde iftara yarım saat kala 155'i arayan bir vatandaş, evinde tıkanan lavabonun açılması için vidanjör talep etti. 155 personeli ise vatandaşı Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) hattına yönlendirdi.


Bir başka vatandaşın ise Ramazan ayının simgesi haline gelen sıcak pide siparişi vermek için aradığı gözlemlendi. Polislerin de bu taleplere karşılık olarak fırınlara yönlendirdiği ve İçişleri Bakanlığı Genelgesi'ni hatırlatarak iftardan 2 saat önce fırınlardaki üretimin durduğunu ve sıcak pidenin mümkün olmadığını hatırlattıkları belirlendi.


Vatandaşların, televizyonun açılan kenarını bantlamak için koli bandı, kumanda için pil, kendi ilçesindeki fırınların ekmeğini beğenmediği için başka bir ilçenin fırınından ekmek siparişi vermek için aradıkları da kayıtlarda yer aldı.


Yasağın son gününde, öğle saatlerinde 155'i arayan bir kadının ise canının çiğ köfte çektiği ve bir porsiyon çiğ köfte siparişi vermek istediği kaydedildi. Kadının 155 personelini şaşkına çeviren talebi, sokağa çıkma yasağı sebebiyle çiğ köftecilerin kapalı olması hatırlatılarak gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı bildirildi.


Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin ise, merkez ve tüm ilçelerde vatandaşların talep ve şikayetlerine makul olması kaydıyla büyük önem göstererek yetişmeye gayret ettikleri gözlemlendi. - TRABZON

Trabzon, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 10:45 Kaynak: İHA

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