Trabzon'da Korona'ya karşı 'Banklara şerit' önlemi - Son Dakika

Trabzon'da Korona'ya karşı 'Banklara şerit' önlemi

TRABZON - Korona virüs nedeniyle tüm ülkede insanların sokağa çıkmaması gerektiği vurgulanırken, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da hemşehrilerine 'Hayde Eve' çağrısı yaptı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında hazırlanan 'Hayde Eve' yazılı levhalar, Park ve Bahçeler Dairesi Başkalığı ekipleri tarafından şehrin yoğun olduğu parklardaki banklara monte edildi. Meydan Parkı, Fatih Parkı, Kanuni Parkı, Sanat Sokağı ve Atapark Çay Bahçesi'ndeki banklara yerleştirilen levhalarda Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu tarafından, 'Hayde Eve. Oturulacak en güzel yer evimizdir. Bu süreci atlattıktan sonra buralarda oturup hep birlikte çay içeceğiz" mesajı verildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, zorunlu olmadıkça herkesin evde kalması gerektiğini vurgulayarak "Büyükşehir Belediyesi olarak bu süreci atlatabilmek için her alanda yoğun çalışma içerisindeyiz. Ekiplerimiz halkımızın sağlığı için gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor. Biz çalışmalarımızı gerçekleştirirken, hemşehrilerimizin de evden çıkmamalarını ve kalabalık ortamlarda bulunmamalarını rica ediyoruz. Özellikle belli bir yaşın üzerindeki vatandaşlarımızın kendilerine dikkat etmeleri önem arz etmektedir. İnşallah bu süreci tamamladığımızda parklarda birlikte oturacağız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun 'Hayde Eve' kampanyası Trabzonlular tarafından takdirle karşılansa da meydan civarında oturan 60 yaş ve üzeri vatandaşlar tarafından ciddiye alınmadı.

Korona virüsün salgına dönüşmesinden korkan vatandaşların şikayetleri üzerine Trabzon Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri devreye girerek meydan parkındaki bankları şerit tellerle oturmaya kapattı.