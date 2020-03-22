Trabzon'da koronavirüs için dezenfekte çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince, her gün çok sayıda yolcunun kullandığı Trabzon Havalimanı'nda dezenfeksiyon çalışması yapıldığı belirtildi.

Ekiplerin ayrıca Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsü ve Fatih Devlet Hastanesi'nin çevresinde deterjanlı su ile yıkama çalışması yaptığı ifade edildi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, tüm dünyayı tehdit eden koranavirüse karşı üst düzey tedbirler aldıklarını, ilk günden itibaren şehir merkezi ve ilçelerde yoğun dezenfeksiyon ve yıkama çalışması yaptıklarını vurguladı.

Hizmetlerine devam eden kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere gelen talepler doğrultusunda da çalışmalarını sürdüreceklerine işaret eden Zorluoğlu, "Biz tüm önlemleri alsak da vatandaşlarımızdan zorunlu olmadıkça seyahat etmemelerini ve evden çıkmamalarını istirham ediyorum. Lütfen hem kendi sağlınız hem de sevdikleriniz için evde kalın." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Zorluoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarına otoparkların ücretsiz olacağını bildirdi.

Zorluoğlu, "Tüm sağlık çalışanlarımız, ikinci bir karara kadar Büyükşehir Belediyemizin otoparklarından ücretsiz faydalanacaktır. Hepsine kolaylıklar diliyorum." ifadesini kullandı.