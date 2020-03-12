Trabzon'da koronavirüs önlemi, Ordu'da

Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında şehirlerarası otobüs terminalinde dezenfekte çalışması yapıldı, Ordu'da ise maske ve dezenfektan ürünlerinin satışına yönelik denetim yapıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, dezenfeksiyon çalışmalarının hız kesmeden devam ettiği belirtildi.

Ekiplerin, Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun talimatlarıyla Büyükşehir Belediyesine ait toplu kullanıma açık tesislerde ve halka açık yerlerde dezenfekte çalışması yaptığı aktarılan açıklamada, şehrin en uğrak yerlerinden biri olan otogarın da belediye ekiplerince dezenfekte edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından rutin olarak ayda iki kez gerçekleştirilen otobüs dezenfeksiyon çalışmalarının artık her gün yapıldığı vurgulanarak, Büyükşehir Belediyesi ile Şoförler ve Otomobilciler Odasının ortak çalışması ile dolmuşlarda başlayan dezenfekte çalışmasının da devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da şu ifadeleri kullandı:

"Büyükşehir Belediyesi olarak halkımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli. Sağlık Bakanımız tarafından virüsün Türkiye'de tespit edildiğinin açıklanmasının ardından şehir genelinde yoğun bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz dünden itibaren, halkımızın toplu olarak kullandığı tesisler, belediye binaları ve halka açık yerlerde gerekli dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Otobüslerimizde ayda 2 kez gerçekleştirilen dezenfekte işleminin bu süreçte her gün yapılması yönünde karar aldık. Yine halkımızın yoğun kullandığı dolmuşlarımızda da çalışmalar devam ediyor. Ayrıca okullar, camiler ve sosyal tesislere asılmak üzere koronavirüsten korunma yolları ile ilgili bilgilendirme broşürü hazırlayarak dağıtımını gerçekleştirdik."

Ordu

Ordu'da da yeni tip koronavirüs nedeniyle maske ve dezenfektan ürünlerinin satışına yönelik denetim yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, piyasada koruyucu maske fiyatlarında ciddi artışlar yaşandığı yönünde tüketiciler tarafından yapılan şikayetler üzerine Vali Seddar Yavuz'un talimatlarıyla piyasa denetimlerinin başlatıldığı belirtildi.

Defterdarlık, Ticaret Müdürlüğü ve Ordu Büyükşehir Belediyesi zabıta personelinin katılımıyla "Piyasa Gözetim ve Denetim Ekibi" oluşturulduğu aktarılan açıklamada, ekibin, eczaneler, ecza depoları ve diğer satış yerlerinde satışa sunulan cerrahi maske, 3M maske, dezenfektan ürünlerine yönelik denetim ve incelemelerde bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, 27'si eczane olmak üzere 30 firmanın denetlendiği, 27 farklı ürün cinsi ve toplamda 1279 ürünün kontrolünün yapıldığı ifade edildi.

Denetime ilişkin raporların, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne günlük olarak gönderildiği ve gerekli görülen tutanaklara cezai müeyyidenin Ticaret Bakanlığı tarafından uygulanmakta olduğu bildirilen açıklamada, ekibin denetim ve incelemelerini aralıksız olarak sürdürmekte olduğu belirtildi.

Açıklamada, koronavirüsü fırsat bilerek fahiş fiyattan ürün satan ve bu yolla haksız kazanç elde eden iş yerlerine fırsat verilmeyeceği ve en ağır cezai müeyyidenin uygulanacağına işaret edildi.

Giresun Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama

Giresun Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı haber sitelerinde ve sosyal medya sayfalarında, kentte koronavirüs vakası görüldüğüne dair gerçeği yansıtmayan haber ve paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

Bu ve benzer haberlerle, yanlış algı oluşturulmaya çalışıldığı ancak halkın bu tip haberlere itimat etmemesi gerektiğinin altı çizilen açıklamada, Sağlık Bakanlığının konuyla alakalı yaptığı açıklamaların dikkate alınması gerektiği vurgulandı.

Bakanlığın talimatları doğrultusunda tüm planlamaların yapıldığı ve önlemlerin alındığı aktarılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın güncel ve güvenilir bilgileri Sağlık Bakanlığı sosyal medya hesaplarından takip etmeleri gerekmektedir. Yanlış haber veya bilgi paylaşımları takip edilmekte olup konuya gerekli hassasiyetin gösterilmesi önemle rica olunur." denildi.