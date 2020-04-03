Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden ayrılan kadın gözetim altına alındı - Son Dakika

Trabzon'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden, oğlunun yardımıyla ayrılan kadın gözetim altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kovid-19 şüphesiyle geldiği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, koronavirüs testi yapılmak istenen 66 yaşındaki N.K. isimli kadın, oğlu E.K'nin yardımıyla test yapılmasını beklemeden hastaneden ayrılarak Araklı ilçesine gitti.

Yapılan telefon görüşmeleri sonucu N.K'nin Araklı Devlet Hastanesi'ne gittiğini beyan etmesi üzerine, Araklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu hastaneye giderek kadına ve oğluna ulaştı.

Araklı Devlet Hastanesi'nde gözetim altına alınan N.K'nin, yeniden Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edileceği öğrenildi.