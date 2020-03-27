Trabzon'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Trabzon'da koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında dezenfekte çalışmaları sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, her gün belirlenen program dahilinde çalışmalara devam ediyor.

Ekipler, hastaneler, aile sağlığı merkezleri, adliyeler, bankalar, otogar ile halkın toplu bulunmak zorunda olduğu alanları dezenfekte ediyor.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Büyükşehir Belediyesi olarak Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu'nun denetiminde yoğun dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyoruz. Halkımızın sağlığı bizler için her şeyden önemli ve bu doğrultuda ekiplerimiz özverili bir çalışma sergilemektedir. Ekiplerimiz Trabzon'da neredeyse dezenfekte edilmemiş yer bırakmamak adına gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca belediyemize ait otobüslerimiz her günün sonunda titizlikle dezenfeksiyon işleminden geçirilmektedir. Dezenfeksiyon çalışmalarımızı kent genelinde etkin şekilde yürütmeye devam edeceğiz."