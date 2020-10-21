Trabzon'da koronavirüs tedbirleri ve trafik denetimleri gerçekleştirildi - Son Dakika

Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ve ulaşımdaki şikayetleri en aza indirmek amacıyla belediye ekiplerince trafikte denetimler yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinde yapılan yazılı açıklamada, Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından kurulan Ulaşım Denetim Ekipleri'nin günün 24 saati Trabzon'un merkez ve ilçelerinde denetimlerini sürdürdüğü belirtildi.

Kurallara uymayan sürücülerin önce uyarıldıkları, tekrarı halinde ise ceza uygulandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ulaşım Dairesi Başkanlığımız tarafından oluşturulan denetim ekibimiz, polis ve jandarma ekipleriyle birlikte ilçelerimizde denetimler yapmaktadır. Bu kapsamda Of ilçesinde korsan taksi, taksimetrenin 5 liradan açılması ya da hiç açılmaması, taksilerin liste üzerinden çalışmaması, Çaykara ilçesinde öğrenci servislerinin dolmuşçuluk ve Uzungöl'de taksicilik yapması, Dernekpazarı ilçesinde korsan taksi, Sürmene ilçesinde taksilerin otogardan araçlarını doldurması, Sürmene- Köprübaşı- Araklı taksi durakları ile Arsin ilçesinde korsan taksi şikayeti, Akçaabat ilçesinde korsan taksi ve bazı araçların durak dışı çalışması gibi hususlarla ilgili vatandaşlarımızın şikayeti üzerine denetimler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Ortahisar merkez taksi duraklarının yerleşim yerlerinin denetimi yapılmıştır. Yine dolmuş duraklarında düzenli olarak maske, mesafe ve kapasite fazlası yolcu konusu sürekli olarak denetlenmektedir. Meydan-Maraş Caddesi üzerinde taksi beklemeleri ilgili de denetimler gerçekleştirilmiştir."

Vatandaşların sıkıntı yaşamadan ulaşım hizmetlerinden yararlanmaları adına denetimlere titizlikle devam edileceği vurgulandı.