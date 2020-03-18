Trabzon'da koronavirüse karşı önlem çalışmaları - Son Dakika
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Trabzon'da koronavirüse karşı önlem çalışmaları

6 saat önce

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem amacıyla dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Trabzon'da koronavirüse karşı önlem çalışmaları, System.String[]

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem amacıyla dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, kaymakamlıklar ve belediye binaları, kamu kurumları, ödeme noktaları ve nezarethanelerde dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, tüm önlemleri en üst düzeyde almak için yoğun gayret gösterdiklerini belirtti.

Sadece il merkezinde değil ilçelerde de dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Zorluoğlu, "Vatandaşımızın virüsten korunması noktasında yoğun bir gayretle çalışan mesai arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Yaşanan bu süreçte kişisel sorumluluklarımızı yerine getirmek de önem arz etmektedir. Panik yapmadan ve tedbiri elden bırakmadan başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ve ilgili kurumlar tarafından belirtilen önlemleri el birliği ile uygulayarak bu süreci atlatacağımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.

Bu arada, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin tüm kapalı alanlardaki etkinliklerini iptal ettiği, EYOF Sosyal Tesisleri, Atapark Çay bahçesi, Botanik Park, Sera Gölü Tabiat Parkı'nda hizmetlere geçici süre ara verildiği bildirildi.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:50 Kaynak: AA

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