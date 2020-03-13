Trabzon'da korsan CD operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Trabzon'da korsan CD operasyonu - Son Dakika

Trabzon'da korsan CD operasyonu

6 saat önce

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde polis ekipleri tarafından korsan CD sattıkları tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.

Trabzon'da korsan CD operasyonu, System.String[]

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde polis ekipleri tarafından korsan CD sattıkları tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ortahisar ilçesinde korsan cd operasyonu yapıldı. 9 işyerinde yapılan aramalarda, 2 bin 107 pornografik ve film cd'si, 6 şişe bin ml gümrük kaçağı içki, 10 adet harddisk, 6 adet flash bellek ele geçirildi. Ayrıca yapılan aramalarda 5 litre etil alkol, 1 adet 7.65 mm çapında tabanca ve 9 adet fişek ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli şahıs yakalanırken, şahısların emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi. - TRABZON

Ortahisar, Trabzon, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Erzurum'da dilenerek günde 500 lira kazanan kadın, 187 lira ceza aldı!
Annesini öldürdü, çorba içerken yakalandı Sevgilisini boğarak öldüren adam, Aydos Ormanı'nda intihar etti Hırsızlık yapan kadın, gazetecilere tepki gösterdi: Adam öldürsem çekmezsiniz

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 20:47:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzon'da korsan CD operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]