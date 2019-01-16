Trabzon'da Korunan Alanlara 1,7 Milyon Araç Giriş Yaptı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koruması altında bulunan Trabzon'daki milli parklar ile tabiat parkları, yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koruması altında bulunan Trabzon'daki milli parklar ile tabiat parkları, yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.



AA muhabirinin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, Trabzon'daki korunan alanlara geçen yıl 1 milyon 703 bin 431 araç giriş yaptı.



Söz konusu dönemde 1 milyon 58 bin 73 araç girişiyle ilk sırada yer alan Uzungöl Tabiat Parkı'nı, 335 bin 744 araçla Altındere Vadisi Milli Parkı, 126 bin 950 araçla Sera Gölü Tabiat Parkı izledi.



Geçen yıl ayrıca Sürmene Çamburnu Tabiat Parkına 92 bin 329, Kayabaşı Tabiat Parkına 29 bin 823, Çal Camili Tabiat Parkına 23 bin 781, Beşikdağ Tabiat Parkına 21 bin 143, Görnek Tabiat Parkına 10 bin 975 ve Kadıralak Tabiat Parkına da 4 bin 613 araç girişi oldu.



Yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi gören Trabzon'da, korunan alanlara toplamda 1 milyon 703 bin 431 araç girişi gerçekleşti.



"Trabzon turizmde parlayan yıldız olmaya devam edecek"



İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzon'un doğal ve tarihi güzellikleriyle her yıl yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini söyledi.



Kenti ziyaret eden turist sayısının geçen yıla oranla arttığına dikkati çeken Ayvazoğlu, Trabzon'daki milli parklar ile tabiat parklarının da turistlerden ilgi gördüğünü ifade etti.



Ayvazoğlu, Trabzon'un 2019 yılında da turizmde parlayan yıldız olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

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