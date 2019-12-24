Trabzon'da korunan alanları ziyaret edenlerin sayısı 2,4 milyona ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzon'da korunan alanları ziyaret edenlerin sayısı 2,4 milyona ulaştı - Son Dakika

Trabzon'da korunan alanları ziyaret edenlerin sayısı 2,4 milyona ulaştı

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koruması altında bulunan Trabzon'daki milli parklar ile tabiat parklarını ziyaret edenlerin sayısı 2 milyon 404 bin 785'e yükseldi.

Trabzon'da korunan alanları ziyaret edenlerin sayısı 2,4 milyona ulaştı, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koruması altında bulunan Trabzon'daki milli parklar ile tabiat parklarını ziyaret edenlerin sayısı 2 milyon 404 bin 785'e yükseldi.

AA muhabirinin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, kentteki korunan alanlara 2019 ocak-kasım döneminde 648 bin 303 araç giriş yaptı. Korunan alanları 11 ayda toplam 2 milyon 404 bin 785 kişi ziyaret etti. Söz konusu alanları Ocak-Kasım 2018 döneminde 1 milyon 691 bin 241 turist gezmişti.

Bu dönemde 1 milyon 817 bin 381 kişinin gittiği Uzungöl Tabiat Parkı en çok ziyaret edilen yer oldu. Burayı 340 bin 579 kişi ile Altındere Vadisi Milli Parkı, 60 bin 288 ziyaretçi ile de Sera Gölü Tabiat Parkı izledi.

Beşikdağ Tabiat Parkı'na 49 bin 820, Sürmene Çamburnu Tabiat Parkı'na 47 bin 214, Kayabaşı Tabiat Parkı'na 31 bin 827, Kadıralak Tabiat Parkı'na 28 bin 558, Çal Camili Tabiat Parkı'na 20 bin 27, Görnek Tabiat Parkı'na da 9 bin 91 yerli ve yabancı turist ilgi gösterdi.

Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:48 Kaynak: AA
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